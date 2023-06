Diese Puppe schwitzt und atmet wie ein Mensch

ANDI, so der Name der Puppe, kann die thermischen Funktionen menschlicher Körper simulieren. 35 Oberflächen der Puppe können individuell gesteuert werden. Durch über 100 Poren kann Wasser als simulierter Schweiß austreten und Oberflächen kühlen. Bei der menschlichen Reaktion auf extreme Hitze gebe es laut ASU-Forscher Konrad Rykaczewski noch einiges zu erforschen.

Im Wohnwagen ohne Klimaanlage

ANDI wird von der Firma Thermetrics angefertigt. Hauptabnehmer sind Textilunternehmen. Für die ASU wurde ein spezielles Modell gefertigt, das auch unter freiem Himmel eingesetzt werden kann. ANDI kann damit nicht nur in einer Hitzekammer an der Universität verschiedenen Hitzeszenarien ausgesetzt werden. Er soll auch an realen Orten in Arizona eingesetzt werden.

Man könnte mit der Prüfpuppe etwa untersuchen, wie der Körper eines älteren Mannes reagiert, der in einem alten Wohnwagen lebt, in dem die Klimaanlage ausgefallen ist. Die Puppe kann dabei Situationen ausgesetzt werden, die für echte Menschen gefährlich wären. Außerdem lassen sich damit verschiedene körperliche Voraussetzungen simulieren. Hitzestress wird etwa von einem älteren Mann mit Diabetes völlig anders wahrgenommen als von einer sportlichen Frau Mitte 30.