Hobby-Mathematiker löst Rätsel um kuriose "Einstein-Form"

Die Aufgabe ist einfach: Eine Fliese soll eine bestimmte Form haben, sodass sie niemals ein Muster wiederholt – egal, über wie viel Fläche sie verlegt wird. Die Lösung auf dieses Rätsel führte bisher bei Mathematiker*innen allerdings zu Kopfzerbrechen.

In der Mathematik bezeichnet man solche Fliesen als "aperiodische Monokacheln", im Englischen auch als "Einstein" bekannt. Mit dem berühmten Physiker hat die Form nichts zu tun. Vielmehr ist es ein Wortspiel mit den Wörtern "Ein" und "Stein", bezeichnet also "eine (einzelne) Kachel".

Bisher mindesten 2 Formen nötig

In den vergangenen 60 Jahren schritt die Forschung an diesen Einstein-Formen immer weiter voran, am nächsten kam man dem Muster in den 1970er-Jahren. Der Physik-Nobelpreisträger Roger Penrose fand Fliesenpaare, die Muster bilden konnten, die sich niemals wiederholten. Mit einer einzigen Kachel ließ sich das Problem allerdings nicht lösen.