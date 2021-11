Hubble erholt sich nur langsam, NASA sucht nach Lösung

Das Weltraumteleskop bereitet der NASA nach wie vor Sorgen. Immerhin gibt es jetzt wieder Hoffnung. Zwei Wochen, nachdem Hubble in den Safe Mode versetzt wurde, konnte es teilweise reaktiviert werden.

Hubbles wissenschaftliche Instrumente lieferten am 23. Oktober Fehlermeldungen, sie konnten sich nicht mehr synchronisieren. Ein Neustart der Instrumente schien das Problem zu lösen, bis am 25. Oktober dasselbe passierte. Per Programmierung schalteten sich die Instrumente in den Safe Mode – Hubble konnte also nicht mehr das machen, wofür es eigentlich gebaut wurde.

Hubble nimmt seine Arbeit wieder auf

Wie die NASA berichtet, konnte am 7. November zumindest eines der Instrumente wiederhergestellt werden, die Advanced Camera for Suveys. Dabei handelt es sich um eines der neueren Instrumente, das 2002 installiert wurde. Es dient um große Bereiche des Himmels mit vielen Details abzulichten.