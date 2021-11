Hubble hat wieder technische Probleme

Seit mehr als 30 Jahren liefert das Hubble-Weltraumteleskop Bilder aus dem All. Seit mehr als einer Woche hat es allerdings technische Probleme. Das Teleskop befindet sich im Sicherheitsmodus. Grund dafür sind interne Kommunikationsprobleme mit den Instrumenten des Weltraumteleskops, die dazu führten, dass Befehle nicht richtig erkannt werden konnten.

Die Probleme traten erstmals am 23. Oktober auf. Nach einem Reset der Instrumente konnten wieder Befehle entgegengenommen werden. 2 Tage später kam es neuerlich zu Fehlermeldungen, die dazu führten, dass die Messinstrumente automatisch in den Sicherheitsmodus versetzt wurden.

NASA untersucht

NASA-Ingenieure versuchen nun das Problem zu beheben, teilte die US-Weltraumbehörde mit. Derzeit würden Daten des Raumfahrzeugs und Systemdiagramme ausgewertet. Der Vorgang werde mindestens eine Woche dauern.

Mehrwöchiger Ausfall im Juni

Das Weltraumteleskop hat bereits zum zweiten Mal im heurigen Jahr mit Problemen zu kämpfen. Im Juni musste das Teleskop fast 5 Wochen lang in den Sicherheitsmodus versetzt werden, nachdem Computerprobleme aufgetreten waren.

Nachfolger startet im Dezember

Ein Nachfolger für das Weltraumteleskop befindet sich jedenfalls schon in den Startlöchern. Am 18. Dezember soll das weit leistungsfähigere James-Webb-Teleskop vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana ins All starten.