Starttermin für James-Webb-Weltraumteleskop bekannt gegeben

Geplant ist, dass das Gemeinschaftsprojekt der Weltraumbehörden Europas, der USA und Kanadas am 18. Dezember vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana mit einer Ariane-5-Rakete auf den Weg gebracht werden. Ursprünglich war der Start für Oktober 2018 vorgesehen.

"Webb ist startbereit!", schreibt die Europäische Weltraumagentur ESA in einer Aussendung. Mehr als 3 Jahre später als geplant soll das neue Weltraumteleskop " James Webb " nun bald ins All starten.

James Webb wird nicht wie sein Vorgänger im Orbit stationiert, sondern rund um den Lagrange-Punkt 2 rotieren. 1,5 Millionen Kilometer von der sonnenabgewandten Erdseite entfernt findet das Teleskop bessere Beobachtungsbedingungen vor. Bis es dort ankommt, wird es etwa 4 Wochen dauern.

Um komplett von Erde und Sonne abgeschirmt zu sein, besitzt James Webb einen ausfaltbaren Schutzschild, der in etwa so groß wie ein Tennisplatz ist. Er hält das Teleskop schön kühl, was notwendig ist, um kleinste Mengen an Wärmestrahlung von weit entfernten Objekten im Infrarotbereich zu erfassen. Damit das noch besser funktioniert, wird eines der 4 Bordinstrumente zusätzlich auf minus 266 Grad Celsius heruntergekühlt.