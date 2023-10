Implantierbares Gerät erzeugt Insulin im Körper

Typ 1 Diabetes ist der weniger verbreitete Typ der Blutzuckerkrankheit. Der eigene Körper greift dabei Insulin produzierende Zellen in der Bauchspeicheldrüse (die Langerhansschen Inseln) an und verhindert so die körpereigene Insulinproduktion. Forscher*innen des MIT haben nun ein Gerät entwickelt, das Patient*innen die Fähigkeit, eigenes Insulin zu erzeugen, zurückgeben könnte.

Sauerstoff-Fabrik an Bord

Lebende Insulin-produzierende Zellen in Körper zu implantieren, dieser Schritt ist bereits in der Vergangenheit gelungen. Ein Problem war dabei aber stets, dass die Zellen vom Immunsystem angegriffen worden sind, weshalb man sie in Kapseln verstaut hat, wo sie vor Angriffen geschützt waren. Dort kamen sie jedoch nicht zu genügend Sauerstoff, um Insulin zu produzieren. Die MIT-Forscher*innen haben dieses Problem behoben, indem sie eine eigene kleine Sauerstoff-Fabrik eingebaut haben.

"Du kannst dir das vorstellen, wie ein lebendes medizinisches Gerät aus menschlichen Zellen, die Insulin absondern, kombiniert mit einem elektronischen Lebenserhaltungssystem", sagt Chemiker Daniel Anderson vom MIT, Co-Autor einer Studie, die im Fachmagazin Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlicht wurde. Das elektronische Lebenserhaltungssystem besteht aus einer Protonen-Austausch-Membran, die Wasserdampf in Wasserstoff und Sauerstoff aufspaltet.

