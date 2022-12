Start-up bringt intelligente Schuhsohlen für Diabetiker

Spezielle orthopädische Schuhe sollen das verhindern. Das Linzer Start-up sendance hat weiche und anpassungsfähige Sensoren entwickelt, die in die Schuhsohlen integriert werden können. Sie sollen den Druck permanent messen und so dabei mithelfen, dass Druckgeschwüre vermieden werden können.

Die im Durchmesser rund 5 Millimeter messenden Sensorpunkte werden in einem dehnbar verkabelten Netz in kleinen Rillen in die Schuhsohlen eingelegt und fügen sich somit nahtlos in die individuellen Formen der Gehbehelfe ein.

Marktstart nächstes Jahr

Mitte bis Ende 2023 sollen laut Koeppe die ersten Schuhsohlen für Diabetiker*innen mit der flexiblen Sensorik auf den Markt kommen.

Die Lösung des Start-ups, die optional auch eine Datenverwaltungslösung umfasst, soll in Zukunft auch für andere Anwendungen - etwa für Orthesen zum Einsatz kommen. Damit könnten aber auch viele andere bestehende oder zukünftige Produkte intelligent gemacht werden, sagt Koeppe.

"Die Orthopädietechnik ist unser Pilotmarkt", erzählt der Gründer. Der Bereich befinde sich durch neue Technologien im Umbruch. Bei der Fertigung der individuellen Heilbehelfe komme zunehmend 3D-Druck zum Einsatz.

Künftig soll die Elektronik mit den Sensoren gleich mitgedruckt werden. An der Integration solcher Prozesse in entsprechenden Fertigungsanlagen arbeitet das Start-up bereits. Die Transformation vom handwerklich gewerblichen Markt zu neuen Technologien berge viel Innovationspotenzial, meint Koeppe.