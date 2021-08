So sehen "Olympische Spiele" im All aus

Auch auf der ISS gab es "Olympische Spiele". Die Astronaut*innen traten in Disziplinen wie "Weltraum-Synchronschwimmen" gegeneinander an.

Am Sonntag gingen in Tokio die Olympischen Spiele nach mehr als 2 Wochen zu Ende. An inoffiziellen olympischen Wettbewerben versuchten sich auch die Astronaut*innen auf der Internationalen Raumstation ISS, berichtet Gizmodo.

Statt in Lauf-, Schwimm- oder Turnwettbewerben traten sie in Disziplinen wie "Bodenmangel", "Kein Handball", "schwerelosem Scharfschießen" und "Weltraum-Synchronschwimmen" gegeneinander an.

Wie Videos zeigen, die vom französischen Astronauten Thomas Pesquet auf Twitter veröffentlicht wurden, sind die Disziplinen zwar etwas gewöhnungsbedürftig. Auch die Regeln mussten während der Wettbewerbe mehrmals angepasst werden. Sportliche Leistungen waren aber auch von den ISS-Astronaut*innen gefragt: