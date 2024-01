Die Internationale Raumstation bekommt zwei neue Arme

Robotersystem von US-Start-up an der ISS-Außenhülle sollen testen, wie Satelliten künftig im Orbit repariert werden könnten.

Die Internationale Raumstation hat eigentlich schon zwei Roboterarme an seiner Außenseite. Mit der nächsten Versorgungsmission zur ISS, die laut Plan am Montag starten soll, werden zwei weitere Roboterarme dazukommen. Sie stammen vom kalifornischen Start-up GITAI und werden S2 genannt. Sie sind Teil eines Experiments an der Außenhülle der Raumstation.

Verschiedene Werkzeuge zur Verfügung

Die beiden jeweils 1,5 Meter langen Arme sollen Arbeitsvorgänge im Weltraum ausführen, die künftig für die Reparatur von Teilen der Station, aber auch Satelliten, dienen könnten. Wie Gizmodo berichtet, werden die beiden Arme ihre Tätigkeiten autonom ausführen und dabei unter anderem verschiedene Werkzeuge einsetzen, die selbstständig gewechselt werden können.

➤ Mehr lesen: Spinnenroboter sollen Asteroiden zu Weltraum-Habitat umbauen