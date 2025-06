Wie Irlands Forscher von den Tech-Firmen profitieren

In Irland gibt es eine innovative Forschungslandschaft, die von den großen Tech-Firmen profitiert. Derzeit plagen das Land aber auch Probleme.

Gesunde Kuhmilch von immergrünen Wiesen, dunkel-malziges Guinness und der steuerbegünstigte Europasitz von Tech-Giganten – solche Bilder verbinden viele mit Irland. Weniger bekannt ist, dass das Land auch durch seine Spitzenforschung hervorsticht.

Im Unterschied zum Nachbarland Großbritannien ist Forschung dort zwar nicht das erste, woran man denkt, doch im EU-Innovationsvergleich belegt Irland Platz 7 und zählt damit – gemeinsam mit Österreich – zu den innovativsten Ländern Europas. Der Inselstaat überzeugt nicht nur mit einer hohen Zahl wissenschaftlicher Veröffentlichungen, sondern auch mit deren erfolgreicher Umsetzung in wirtschaftliche Projekte. Weltweit rangiert Irland unter den Top 20 der innovationsstärksten Länder.

Um mehr über das irische Innovationssystem zu erfahren, begab sich eine Gruppe österreichischer Forscher und Innovationsmanager im Mai auf eine vom Forschungsnetzwerk Austrian Cooperative Research (ACR) organisierte Studienreise nach Irland.

Geld von Google & Co

Wie auch in Österreich stammt ein Großteil des Forschungsbudgets in Irland von Großunternehmen – insbesondere aus dem Tech-Bereich. Google, Meta, Amazon und TikTok haben ihren europäischen Sitz aus steuerlichen Gründen in Irland, tragen aber wesentlich zur Innovationslandschaft bei.

„Jedes Mal, wenn man in Österreich auf MS Teams zugreift, zahlt das in Irland ein“, erklärt Josef Treml, Wirtschaftsdelegierter in Irland. Die Präsenz dieser Konzerne macht Irland zum drittgrößten Dienstleistungsexporteur der EU.

Indirekt fördern die Tech-Riesen die Forschung: Einerseits ziehen sie internationale Talente an, andererseits kooperieren sie mit Universitäten und investieren in gemeinsame Projekte. Allerdings birgt diese starke Abhängigkeit auch Risiken – etwa im Hinblick auf mögliche US-Zölle auf Pharmaprodukte, die für Irland eine Schlüsselbranche sind.

„Die Iren schauen derzeit sehr genau auf die Entwicklungen in den USA – aber auch auf die Reaktionen innerhalb der EU“, so Treml. Sollte die EU als Gegenmaßnahme erneut eine Sondersteuer auf Tech-Konzerne einführen, würde das wiederum Irlands Budget belasten. Andererseits wüssten die Iren auch um die Stärken ihres Standortes und man sieht die Chance, dass man jetzt Talente aus den USA nach Irland holen kann. Über die Jahre hätten sich zudem Expertenökosysteme herausgebildet, die man an anderen Standorten nicht hätte.