AIT: Forschung und Innovation könne Weg aus der Rezession ebnen

Bei der Bilanzpräsentation am Mittwoch in Wien gab man sich angesichts der " unglaublichen Erfolgsgeschichte ", wie es Aufsichtsratschef Peter Schwab ausdrückte, aber auch ein wenig nachdenklich.

v.l.n.r.: Alexander Svejkovsky, AIT Managing Director, Peter Schwab, AIT Aufsichtsratsvorsitzender; Brigitte Bach, AIT Managing Director & Spokesperson of the Management Board; Andreas Kugi, AIT Scientific Director

Beim Ansinnen, die Wettbewerbsfähigkeit des Landes zu stärken, seien F&E ein "ganz zentraler Stellhebel". Neben einem budgetären Bekenntnis zum Wachstum der öffentlichen Mittel in dem Bereich brauche es auch ein mit rund 220 Milliarden Euro dotiertes kommendes EU-Forschungsrahmenprogramm (2028-2034), so die Direktorin des außeruniversitären Forschungsinstituts , das zu 50,4 Prozent dem Bund und zu 49,6 Prozent verschiedenen in einem Verein organisierten Industrieunternehmen gehört.

So habe man trotz vieler positiver Kennzahlen im Vergleich zu 2023 im Vorjahr einen Auftragseingangsrückgang von rund 101 Millionen auf knapp über 89 Millionen Euro verzeichnet. Das sei aber zu erwarten gewesen, da 2023 ausnehmend große Projekte an Land gezogen werden konnten, erklärte der wirtschaftliche Geschäftsführer des AIT, Alexander Svejkovsky.

Auf 130 Millionen Euro stiegen die Erlöse durch Auftrags- und kofinanzierte Forschung, was einem Zuwachs von 11,3 Prozent im Jahresvergleich entspreche. Klar sei: Die Einwerbung von Projekten, die über EU-Programme finanziert werden, sei weiter im Steigen. Im vergangenen Jahr war man in 127 solche Projekte involviert, so etwa in den Feldern "Neue Energiestrategien in der Industrie" bzw. zur Dekarbonisierung von wirtschaftlichen Prozessen.

Institut will "investiert bleiben"

Mit dem Ergebnis nach Steuern von 5,42 Millionen Euro (2023: 4,89 Millionen) bleibe man jedenfalls "investiert", so Svejkovsky. Im vergangenen Jahr wurde der Laborinfrastruktur-Aufbau weiter vorangetrieben und etwa ein neues Feststoffbatterielabor eröffnet.

Aktuell wird zudem ein neues Wasserstofflabor gebaut. Zurzeit stünden 3 neue Ausgründungen - oder "Spin-offs" - in den Startlöchern - so etwa auch im Feld "virtuelle Realitäten". Als wissenschaftlicher Direktor verwies Andreas Kugi auf mehr als 600 überprüfte Publikationen in Fachblättern - davon mehr als 80 Prozent in hochrangigen Fachjournalen.

Die Achse zwischen den Hochschulen und dem AIT, das im Vorjahr 1.653 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Frauenanteil: rund 33 Prozent) aus über 50 Ländern zählte, sei gut etabliert. Die Schwerpunktsetzungen in den Gebieten resiliente und nachhaltige Infrastruktur sowie digitale Transformation würden weitergeführt, so Kugi.