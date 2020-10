ISS bekommt Weltraumkühlschrank

Astronauten werden mit kulinarischen Genüssen nicht gerade verwöhnt. Üblicherweise saugen sie ihr Abendessen aus Plastikbeuteln oder nehmen gefriergetrocknete Snacks zu sich, da frischen Lebensmitteln die notwendige Haltbarkeit fehlt. Ein an der University of Colorado in Boulder (UCB) entwickeltes Kühlsystems soll das ändern, berichtet engadget.

Das Freezer Refrigerator Incubator Device for Galley and Experimentation (FRIDGE) genannte System ist gerade einmal so groß wie ein Mikrowelle und soll von der Erde gelieferte Mahlzeiten und die Ernte aus dem Hydrokulturgarten der Raumstation frisch halten. Eine erste Lieferung frischer Lebensmittel ist auch schon auf der ISS eingelangt.