ISS-Kosmonauten sorgen mit pro-russischer Flagge für Aufsehen

Kurz nachdem Russland in die Ukraine einmarschiert ist, wurde 3 russische Kosmonauten auf die Internationale Raumstation geschickt. Die Farbwahl ihrer Anzüge sorgte damals für Aufregung: Die gelben Anzüge mit blauen Akzenten wurden vielfach als Unterstützung für die Ukraine gelesen.

Doch die Kosmonauten selbst, zeigten sich diesbezüglich ziemlich wortkarg und stritten später einen Ukraine-Bezug ab. Nun sorgen sie erneut für Aufsehen, weil sie auf der ISS mit einer pro-russischen Flagge posiert haben.

Nach der Eroberung der ostukrainischen Stadt Lyssytschansk im Gebiet Luhansk haben sich die russischen Raumfahrer in Feierlaune gezeigt. Die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos veröffentlichte am Montag ein Foto, das Denis Matwejew, Sergej Korssakow und Oleg Artemjew mit einer Flagge der selbsternannten "Volksrepublik Luhansk" in den Händen zeigt.