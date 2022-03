Russische Raumfahrer sorgen mit gelb-blauen Anzügen für Aufsehen

In der Nacht auf Samstag ist eine russische Sojus-Rakete in Richtung ISS aufgebrochen. Gut 3 Stunden nach dem Start vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan erreichten die 3 russischen Kosmonauten die internationale Raumstation, wo sie von der russisch-amerikanisch-deutschen Crew freundlich in Empfang genommen worden sind.

Bei ihrer Ankunft sorgte die Farbe ihrer Raumanzüge für Verwunderung. Wie in den Livebildern der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos zu sehen war, trugen die 3 Kosmonauten nämlich gelbe Anzüge mit blauen Akzenten - ausgerechnet die Nationalfarben der Ukraine.