"Im Interesse der ISS": Roskosmos-Chef bittet die NASA um Hilfe

"Im Interesse der ISS"

In den vergangenen Tagen sind die Anfeindungen von Rogosin beziehungsweise der russischen Raumfahrtagentur weniger geworden. Mehr noch: In einem Tweet bittet Rogosin westliche Raumfahrtagenturen scheinbar um Hilfe. Kurz zuvor hatte der Roskosmos-Chef auf Telegram in diesem Zusammenhang noch vor einem Absturz der ISS gewarnt.

"Roskosmos wendet sich mit schriftlichen Appellen an die NASA, an die kanadische Raumfahrtagentur und an die ESA", schreibt Rogosin auf Twitter. Roskosmos wolle damit versuchen, dass die "illegalen Sanktionen" gegenüber den russischen Unternehmen und Auftragsfertigern aufgehoben werden. "Im Interesse der ISS", fügt Rogosin hinzu.