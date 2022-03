Russische ISS-Raumfahrer streiten Ukraine-Bezug ihrer Anzüge ab

"Wir konnten uns die Farbe der Anzüge selber aussuchen. Es haben sich einige gelbe Anzüge angesammelt, die auch irgendwann genutzt werden mussten", erklärte etwa der Kosmonaut Oleg Artemyev , als er am Telefon von seiner Familie auf die Farbwahl der Anzüge angesprochen wurde. "Also haben wir uns für die gelben Anzüge entschieden."

Am vergangenen Wochenende ist eine rein russische Crew auf der Internationalen Raumstation angekommen. Als sie von ISS-Raumfahrern in Empfang genommen wurden, fielen die Kosmonauten mit ihren gelb-blauen Anzügen auf - ausgerechnet die Nationalfarben der Ukraine . Vielfach wurde darüber spekuliert, ob die russischen Raumfahrer damit ein Statement zum Russland-Ukraine-Krieg setzen wollten.

Roskosmos äußert sich auf Telegram zu den Anzügen

Darüber hinaus verbreitete Roskosmos auf Telegram ein Statement des Kosmonauten Artemyev: "Es gibt keinen Grund, nach irgendwelchen versteckten Zeichen oder Symbolen in unserer Uniform zu suchen", zitiert der Spiegel aus dem Statement.

"Eine Farbe ist einfach eine Farbe. Sie ist in keiner Weise mit der Ukraine verbunden", so der Kosmonaut weiter: "In diesen Tagen stehen wir, auch wenn wir uns im Weltraum befinden, zusammen mit unserem Präsidenten und unserem Volk!" Außerdem hatte Roskosmos auf Telegram einige Fotos von Artemyev gepostet, auf denen er in Anzügen in den russischen Nationalfarben und der Flagge Russlands zu sehen ist.