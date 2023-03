James Webb macht seltenes Bild von sterbendem Stern

Das Weltraumteleskop "James Webb" hat einen Stern in der letzten Phase vor seinem Tod dokumentiert. Die NASA veröffentlichte am Dienstag ein Bild der seltenen Beobachtung.

Darauf zu sehen sind Staub und Gas, die von dem riesigen, heißen und etwa 15.000 Lichtjahre von der Erde entfernten "WR 124" ins All geschleudert werden. Das abgestoßene Material bildete einst die äußere Hülle des Himmelskörpers.

Als WR-Sterne ("Wolf-Rayet-Sterne") werden freigelegte Kerne ehemals massenreicher Sterne bezeichnet. Sie waren einst größer als die Sonne, verlieren mit zunehmendem Alter aber rasch an Masse. Am Ende ihres Lebenszyklus explodieren WR-Sterne in einer leuchtenden Supernova. Ihre Leuchtkraft nimmt dabei millionen- bis milliardenfach zu.