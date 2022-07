Japanische Forscher planen riesige, rotierende Mondgebäude

Mit 1 G Anziehungskraft und Atmosphäre soll man künftig am Mond und am Mars erdähnliche Lebensräume vorfinden.

Rundherum in 20 Sekunden

"Das Glas" ist rund 400 Meter hoch und hat einen Durchmesser von 100 Meter. In 20 Sekunden soll es einmal um seine Achse rotieren. Seine glasförmige Struktur ergibt sich aus der Kombination mit der bestehenden Anziehungskraft auf seinem Standort. Errichtet werden sollen Gebäude dieser Art nämlich z.B. am Mond, am Mars oder auf ähnlich großen Himmelskörpern mit schwächerer, aber vorhandener Anziehungskraft. Das Konzept ähnelt frei im All schwebenden Megastrukturen wie einem O'Neill-Zylinder.

Innerhalb des rotierenden "Glas" soll es Wohnungen, Parkanlagen und sogar Wasserflächen geben, wie auch aus veröffentlichten Animationen hervorgeht. Um in ein "Glas" zu gelangen oder heraus zu kommen, bedarf es eines speziellen Transportsystems, das einfach nur "Das Fahrzeug" genannt wird. An der Außenseite des "Glases" besteigen Passagiere eine Art Zug auf Schienen.