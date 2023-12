Japanischer Mondlander erreicht Meilenstein am Weihnachtstag

SLIM, kurz für Smart Lander Investigating the Moon , schickte als kleines Weihnachtsgeschenk am Montag ebenso einige Nahaufnahmen des Mondes zur Erde. Die Bilder zeigen eine von Kratern übersäte Mondoberfläche aus einer Höhe von etwa 600 Kilometern .

In den kommenden Monaten soll die Umlaufbahn allmählich kreisförmig werden, bevor der Mondlander zur Landung ansetzt. Dass das nicht so einfach ist, musste Japan aus erster Quelle erfahren. Bei der Hakuto-R-Mission des japanischen Start-ups ispace zerschellte der Lander nämlich auf der Mondoberfläche.

Nach etwas mehr als 3 Monaten im All erreichte der japanische Mondlander SLIM am 25. Dezember den Erdtrabanten. Laut der japanischen Raumfahrtagentur JAXA war damit ein wichtiger Meilenstein erreicht. Das Raumfahrzeug wurde nämlich erfolgreich in eine ovale Umlaufbahn über den Nord- und Südpol gebracht.

Die Einzelbilder wurden von der Raumfahrtagentur auch zu einem kurzen Video zusammengefügt und auf X gepostet. "Ihr könnt sehen, dass sich SLIM tatsächlich über die Mondoberfläche bewegt", schreibt die Agentur dazu laut Google Übersetzer.

Sehr kleines Ziel

SLIM soll voraussichtlich am 20. Jänner in der Nähe des Shioli-Kraters aufsetzen. Das Ziel ist dabei, eine besonders genaue Landung mit einer Präzision von etwa 91 Metern hinzulegen. So etwas hat es bei Mondlandungen noch nie gegeben, die meisten Landeziele sind mehrere Quadratkilometer groß. Die Mission wird daher auch "Moon Sniper", also Mondscharfschütze genannt. Sollte die Landung gelingen, wäre Japan die fünfte Nation, die ein Raumfahrzeug unbeschadet auf dem Mond abgesetzt hat.