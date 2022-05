Jetsuit aus dem 3D-Drucker erreicht 80 km/h

Das Unternehmen hat nämlich einen 3D-gedruckten Jetsuit entwickelt, wie Mashable berichtet. An jedem Arm sind 2 Turbinen angebracht, die ihm zu einer Geschwindigkeit von bis zu 80 km/h verhelfen.

In einem Youtube-Video wird ein Rettungsdienstübung gezeigt. Der Anzug flog in nur 3 Minuten und 30 Sekunden auf über 945 Meter Höhe. Laut dem Unternehmen würde die Bergrettung über 70 Minuten für dieselbe Strecke brauchen.

Vorteile für den Ernstfall

Im Gegensatz zu Rettungshubschraubern, kann mit dem Düsen-Anzug auch bei schlechter Sicht ein Berg abgesucht werden und das schneller als zu Fuß. "Dieses System, das mit der schnellen Reaktion einer Sanitäter*in auf einem Motorrad in einer urbanen Umgebung vergleichbar ist, wird in vielen kritischen Fällen den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen", heißt es in der Video-Beschreibung.