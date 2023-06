So würde die Erde aussehen, wenn man CO2-Emissionen sehen könnte

Die NASA hat den weltweiten CO2-Ausstoß grafisch aufbereitet und in mehreren Animationen dargestellt.

➤ Mehr lesen: So viel CO2 stoßen die Privatjets der Superreichen aus

Erstellt wurden die Animationen vom wissenschaftlichen Grafikstudio der US-Raumfahrtbehörde. Darin sind die einzelnen Emissionsarten in unterschiedlichen Farben abgebildet. Die Freisetzung durch fossile Brennstoffe wird Orange dargestellt, Verbrennung von Biomasse in Rot , Grün steht für Landökosysteme und die Emissionen durch die Ozeane sind Blau eingefärbt.

Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie der Kohlendioxidausstoß das Klima und die Erdatmosphäre beeinflussen, hat die NASA den weltweiten CO2-Ausstoß visualisiert. In 3 verschiedenen Videos ist zu sehen, wie das Treibhausgas freigesetzt wird und wie sich die CO2-Konzentration beziehungsweise -Verteilung im Laufe eines Jahres ändert.

In dem Video über Nord- und Südamerika sei beispielsweise zu sehen, wie Pflanzen während der Wachstumsphase durch die Photosynthese große Mengen CO2 absorbieren und das Gas dann während der Wintermonate wieder freigeben.

Die grünen und blauen Punkte zeigen, wie Kohlendioxid von Landökosystemen beziehungsweise den Ozeanen absorbiert wird. Die NASA weist darauf hin, dass die Meere und die Vegetation grundsätzlich das CO2 binden, können sie auch zu unterschiedlichen Zeiten an einzelnen Orten für CO2-Ausstoß verantwortlich sein.

Brände und fossile Brennstoffe

In dem Video über Europa und Afrika stellt die NASA den Ausstoß der fossilen Brennstoffe in Europa sowie die rötliche Färbung über dem afrikanischen Kontinent in den Mittelpunkt. Rot eingefärbt seien die Emissionen, die durch Brände zur Beseitigung von Ernterückständen eingesetzt werden.

➤ Mehr lesen: Diese österreichischen Unternehmen stoßen am meisten CO2 aus

Die Animation für Asien und Australien verdeutliche, den massiven CO2-Ausstoß von China, schreibt die NASA. Im Gegensatz dazu mache sich die geringere Bevölkerungsdichte in Australien bemerkbar. Gegen Ende des Clips schwappe das Kohlendioxid von der nördlichen auf die südliche Hemisphäre über, so die US-Raumfahrtbehörde.