Komet sieht aus wie der Millennium Falcon aus Star Wars

Am 20. Juli wurde der Himmelskörper plötzlich um das Hundertfache heller, als sich Schutt und Eis von ihm lösten.

Aktuell könne er mit einem Teleskop an einem dunklen Ort gesichtet werden.

Am 20. Juli wurde dieser plötzlich um das Hundertfache heller, als sich Schutt und Eis von ihm lösten und ins All geschleudert wurden. Dadurch erhielt der Komet seine neue Hufeisenform.

Forscher*innen haben einen Kometen in Form des Raumschiffs Millennium Falcon aus Star Wars entdeckt. Dabei handelt es sich um den Kometen 12P/Pons-Brooks, der erstmals im Jahr 1812 gesichtet wurde.

Vorbeiflug nach totaler Sonnenfinsternis

Am 2. Juni 2024 wird er bei einer Entfernung von etwa 230 Millionen Kilometer an der Erde vorbeifliegen. Dieses Ereignis soll laut Business Insider nach der totalen Sonnenfinsternis in Nordamerika am 8. April 2024 stattfinden. Möglicherweise können ihn dann Himmelsbeobachter*innen mit bloßem Auge sehen, Expert*innen raten dennoch zu einem Fernglas.

Warum 12P/Pons-Brooks, der alle 71 Jahre um die Sonne kreist, plötzlich so hell geworden ist, können Wissenschaftler*innen derzeit nicht erklären. Denkbar ist, dass es sich um einen aktiven Eisvulkan auf der Oberfläche des Kometen handeln könnte, der für die Helligkeit sorgt.