Titanic: 3D-Scan zeigt Wrack, wie man es noch nie gesehen hat

Der umfangreichste je unter Wasser durchgeführte 3D-Scan zeigt die Titanic am Meeresgrund.

Tiefseeforscher*innen haben den ersten vollständigen Scan des Wracks der legendären Titanic fertiggestellt. Die dadurch möglich gewordene 3D-Animation zeigt das Schiff, wie man es bislang noch nicht gesehen hat.

Die Scans wurden mit 2 Tauchrobotern durchgeführt, die insgesamt 715.000 Aufnahmen der Titanic machten. Der Scan ist somit der bei Weitem detaillierteste, den es von dem Schiff am Meeresgrund gibt. Das Ergebnis ist ein “digitaler Zwilling”, wie ein Vertreter des Unternehmens hinter dem Projekt – Atlantic Productions – gegenüber der Associated Press (AP) erklärt. Der Scan ist so detailliert, dass sich sogar die Seriennummer der Schiffsschraube herauslesen lässt.