Kosmisches Rauschen soll von gigantischen Gravitationswellen stammen

Nun könnte ein weiterer Durchbruch in diesem Forschungsbereich geben: Durch neueste Messergebnisse verdichten sich die Hinweise darauf, dass zum ersten Mal der so genannte Gravitationswellenhintergrund nachgewiesen werden konnte.

Unzählige Paare extrem massereicher Schwarzer Löcher

Solche gigantischen Gravitationswellen sollen entstehen, wenn sich extrem massereiche Schwarze Löcher nahekommen, miteinander kollidieren und sich immer schneller umkreisen bis sie schließlich zu einem größeren Schwarzen Loch verschmelzen oder in einer Art Todesspirale miteinander verbunden bleiben.

Diese schwergewichtigen Schwarzen Löcher ist die Rede von mehreren Millionen bis Milliarden Sonnenmassen, die sich in den Zentren von Galaxien befinden. Durch die extreme Beschleunigung bei dem Verschmelzungsprozess beziehungsweise in der so genannten Todesspirale entstehen die gigantischen Gravitationswellen.

Der Gravitationswellenhintergrund entsteht dann, wenn sich die Signale von unzähligen Paaren solcher extrem massereicher Schwarzer Löcher überlagern und sich in verschiedene Richtungen ausbreiten. Durch diese Vielzahl an niederfrequenten Gravitationswellen entsteht das gemeinschaftliche, kosmische Rauschen.

➤ Mehr lesen: Dunkle Energie bleibt ein Rätsel - Theorie zur Gravitation widerlegt