Künstliche Muskeln bringen Roboterbein zum Springen

Verkürzung und Verlängerung

Wie menschliche oder tierische Beine besitzt das Roboterbein Streck- und Beugemuskeln, sodass es sich in beide Richtungen bewegen kann. Diese elektrohydraulischen Aktuatoren, auch HASELs genannt, sind über Sehnen am Roboterskelett befestigt.

Die Aktuatoren bestehen aus mit Öl gefüllten Plastikbeuteln, die zur Hälfte mit einem leitfähigen Material beschichtet sind – das sind die Elektroden. "Sobald wir Spannung an die Elektroden anlegen, ziehen sie sich aufgrund statischer Elektrizität gegenseitig an. Wenn ich einen Luftballon an meinem Kopf reibe, bleiben meine Haare aufgrund der gleichen statischen Elektrizität am Ballon haften. Wenn man die Spannung erhöht, ziehen sich die Elektroden näher zusammen und schieben das Öl im Beutel auf eine Seite, wodurch der Beutel insgesamt kürzer wird“, erklärt der Forscher Thomas Buchner in einer Aussendung.