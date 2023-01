Mini-Laser könnte Suche nach außerirdischem Leben revolutionieren

Das an der University of Maryland entwickelte Instrument dürfte bald bei NASA-Missionen zum Einsatz kommen.

Mit Nachdruck suchen Weltraumforscher*innen derzeit nach außerirdischem Leben in den Untiefen des Alls. Erst kürzlich entdeckte das Weltraumteleskop James Webb seinen ersten Exoplaneten. Und auch am Mars ist Rover Perseverance derzeit auf der Suche nach Spuren von extraterrestrischen Lebensformen.

Ob die Planeten tatsächlich Leben beherbergen, ist allerdings noch unklar. Denn um dieses ausfindig zu machen, benötigen Wissenschaftler*innen genauere Instrumente.

Unter der Leitung der University of Maryland hat eine Forschungsgruppe nun ein solches Instrument für die US-Weltraumbehörde NASA entwickelt. Ihr laserbetriebenes Analysegerät soll Materialproben eines Planeten auf mögliche Anzeichen von Leben untersuchen können, beschreibt die Gruppe in ihrer Studie.

Winziger Laser, bedeutende Erkenntnisse

Das Instrument ist nur rund 7,7 Kilogramm schwer - und damit wesentlich kleiner und effizienter als herkömmliche Geräte, betonen die beteiligten Forscher*innen. Es besteht aus einem UV-Laser, der winzige Mengen an Material aus einer Planetenprobe entfernt, und einem sogenannten "Orbitrap"-Analysator. Er liefert Informationen über die Chemie der untersuchten Probe.

"Der Orbitrap wurde ursprünglich für die kommerzielle Nutzung gebaut", erklärt Ricardo Arevalo, Hauptautor der Studie. "Das Gerät in meinem eigenen Labor wiegt knapp 400 Pfund [181 Kilogramm Anm.], ist also ziemlich groß. Wir haben 8 Jahre gebraucht, um einen Prototyp zu entwickeln, der effizient im Weltraum eingesetzt werden kann". Künftig könnte das Gerät direkt auf fremden Planeten verwendet werden, so Arevalo.