“Lebende Tinte” könnte selbst-bauende Häuser ermöglichen

Das Verfahren hat jedoch ein weit größeres Potenzial, wie die Wissenschaftler*innen in einer in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlichten Studie ausführen.

Häuser am Mars und Mond

So könnten damit etwa Gebäude errichtet werden, die sich selbst reparieren. Mit der Technik könnten auch Baumaterialien gedruckt werden, die sich nicht nur selbst erneuern, sondern auch selbst zusammenbauen. Sie könnte etwa zum Bau von Häusern am Mond oder Mars zum Einsatz kommen, heißt es.



Solche Verwendungen sind aber noch in weiter Ferne. Bei ihren Forschung haben die Wissenschaftler*innen noch viel Arbeit vor sich. So ist zum Beispiel noch nicht klar, wie die Tinte in größeren Mengen hergestellt werden kann.