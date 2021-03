Legale Indoor-Cannabis-Plantagen als CO2-Sünder

In 15 von 50 US-Bundesstaaten ist Cannabis für Personen ab 21 Jahren legal erhältlich. Während der größte Teil der Pflanzen vor der Legalisierung in versteckten Outdoor-Feldern oder in gut abgeschirmten Kellern und Indoor-Plantagen großgezogen wurde, hat die legale Cannabis-Produktion nun eine enorme Verschiebung bei den Ressourcen, die dafür aufgewendet werden, bewirkt. Das liegt darin, dass die meisten legalen Weed-Pflanzen Indoor großgezogen werden. Indoor sind aber eine Vielzahl an Lampen notwendig und der Stromverbrauch ist gigantisch.



Forscher haben untersucht, wie sich die legale Cannabis-Produktion auf den CO2-Ausstoß auswirkt, berichtet Wired. Basierend auf ihren Kalkulationen müssten für jedes Kilogramm Weed (also die getrockneten Blüten) rund 2000 Kilogramm CO2 ausgestoßen werden. In Colorado sei deshalb sogar auch ein Anstieg der Treibhausgase zu verzeichnen, heißt es in dem Bericht. Dazu haben die Forscher die stündlichen Daten rund um das Wetter und die CO2-Emissionen in den USA herangezogen und sie in ihr Modell, das sie rund um die Cannabis-Produktion entwickelt hatten, eingebettet.