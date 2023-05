Fehlende Regulierung: So sollen Menstruationsartikel sicherer werden

Manchmal scheint es, als wäre unsere Welt unglaublich penibel reguliert. So gibt es etwa einen Standard, der den Abstand der einzelnen Sprossen in einem Grillrost regelt, damit kein Würstchen in die Kohle fällt. Derart genaue Vorgaben bei viel wichtigeren Produkten wie Menstruationsartikel gibt es zum Schutz der Frauen absurderweise hingegen nicht. So sind Produkte wie Tampons, Binden oder Menstruationstassen, die Frauen direkt im oder am Körper tragen, in der EU kaum reguliert.

Prinzipiell gilt ein Tampon dann als sicher, wenn er während der Menstruation nicht ausläuft. Ob er aber auch gesundheitlich unbedenklich ist, darauf bekommen Frauen auch im 21. Jahrhundert noch keine klare Antwort. Denn aufgrund der geringen Regulierung fehlen bis heute entsprechende Methoden, um diese Hygieneartikel und ihre Auswirkungen auf den Körper zu prüfen.