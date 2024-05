Live: China startet Mission zur Rückseite des Mondes

China will am heutigen Freitag seine nächste Mondsonde auf den Weg bringen. Bei der Mission Chang'e 6 will man zum Mond fliegen, auf der erdabgewandten Seite landen, Gesteinsproben sammeln und diese wieder zur Erde zurückbringen . Für China wäre das ein riesiger Erfolg, weil bisher noch nie Gesteinsproben von der erdabgewandten Seite des Mondes zur Erde gebracht wurden.

Sonde besteht aus 4 Modulen

Die Mission Chang'e 6 soll insgesamt 53 Tage dauern, wie Space.com berichtet. Ein Paket aus 4 Raumfahrzeugen wird losgeschickt. Ein Orbiter wird in eine Umlaufbahn um den Mond einschwenken. Ein Landemodul wird sich zur Mondoberfläche hinab begeben und im Apollo-Becken Gesteinsproben sammeln, die in einem Aufstiegsmodul landen. Dieses wird die Proben, die maximal 2 Kilogramm wiegen sollten, zurück in den Mondorbit befördern, wo sie an den Orbiter übergeben werden. Dieser verstaut die Gesteinsproben in ein Wiedereintrittsmodul, das auf der Erdoberfläche ankommen soll.

Das Gestein soll dabei helfen, wissenschaftliche Fragen zu Kollisionen im frühen Sonnensystem und zur geologischen Entwicklung des Mondes zu beantworten.

