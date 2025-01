Neue Riesenrakete von Jeff Bezos ist erfolgreich gestartet

Die "New Glenn"-Rakete von Blue Origin ist in Richtung Weltraum gestartet und konnte den Orbit erreichen.

Der Countdown musste mehrmals unterbrochen werden. Am Ende konnte die "New Glenn"-Rakete aber problemlos starten. Im Livestream wurde mittlerweile bestätigt, dass die obere Stufe den Orbit erreicht hat .

Der erste Launch der neuen Schwerlastrakete von Blue Origin musste bereits mehrere Male verschoben werden. Am Donnerstagmorgen konnte das Weltraumunternehmen von Jeff Bezos die knapp 100 Meter große Rakete erfolgreich in Richtung Weltraum schicken.

Bei dem ersten Flug der neuen Rakete gehe es in erster Linie darum, sicher die Umlaufbahn zu erreichen , wie Blue Origin erklärt. Nach eigenen Angaben arbeitet das Unternehmen bereits seit mehr als einem Jahrzehnt an der Entwicklung der nach dem US-Astronauten John Glenn benannten Rakete.

Leistungsstarke Rakete

Die New Glenn wird auf ihrem ersten Flug einen Prototyp von Blue Ring transportieren. Das ist ein vom US-Verteidigungsministerium finanziertes Raumfahrzeug, das Satelliten ins All bringen soll.

New Glenn ist genau 98 Meter hoch, wobei allein die erste der beiden Stufen 57,5 Meter misst. Mit ihr sollen sich bis zu 45 Tonnen Last in den niedrigen Erdorbit transportieren lassen. Damit reiht sie sich zwischen der Falcon 9 (23 Tonnen) und Falcon Heavy (64 Tonnen) von SpaceX ein.

Mit New Glenn soll Blue Origin der lang erwartete Einstieg in den lukrativen Markt für Orbitalraketen gelingen. Bisher beförderte das Unternehmen mit seiner kleineren Suborbital-Rakete New Shepard Passagiere und Nutzlasten lediglich auf kurzen Reisen an den Rand des Weltraums.

