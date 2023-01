Livestream: Riesenrakete Falcon Heavy mit geheimer Fracht

Die Mission sieht so weit gut aus, das Wetter sei zu 90 Prozent günstig , wie SpaceX auf Twitter bekannt gab. Gerade bei diesem Start wird wohl nichts dem Zufall überlassen, denn die Rakete soll streng geheime militärische Fracht ins Weltall bringen.

Eigentlich hätte Falcon Heavy, die Schwerlast-Trägerrakete des Raumfahrunternehmens SpaceX, ja bereits am Samstag abheben sollen. Aus nicht näher genannten Gründen wurde der Start jedoch auf den heutigen Sonntag verschoben.

Es ist der insgesamt 5. Start einer Falcon Heavy, der für heute um 23.56 MEZ im Kennedy Space Center im US-Bundesstaat Florida angesetzt wurde. SpaceX wird wohl einige Minuten zuvor beginnen, den Raketenstart live zu übertragen. Auch der Youtubekanal "What about it" hat bereits ein Livevideo ab 23 Uhr angekündigt: