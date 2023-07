Magersucht: Virtual Reality-Brille verbessert Selbstwahrnehmung

"Fake it before you make it" - diese Phrase aus der Welt der Psychologie wird oft empfohlen, wenn es um Veränderungen im Leben geht. Das könnte auch zur Behandlung von Magersucht genutzt werden - und mit Hilfe von Virtual Reality. Damit könnte die Selbstwahrnehmung von Patient*innen mit Magersucht verbessert werden. Und die Angst vor dem Zunehmen.

In der Therapie von Magersucht ist die Gewichtszunahme das wichtigste Ziel. Doch dafür ist viel therapeutische Arbeit notwendig. "Es ist eine maximale Herausforderung", erklärt Psychotherapeutin Simone Behrens vom Uniklinikum Tübingen in einer Aussendung. Eine speziell entwickelte Virtual Reality-Brille könnte den Betroffenen aber helfen, sich ihren Ängsten zu stellen. Die ersten Studienergebnisse damit sind positiv verlaufen. Sie wurden bereits in der Fachzeitschrift "Psychotherapy and Psychosomatics" publiziert.