Der Mars-Helikopter Ingenuity hat vor kurzem seinen 50. Flug absolviert. Der dauerte fast zweieinhalb Minuten und führte das Fluggerät über eine Strecke von 322 Metern. Bei dem Flug am 13. April erzielte der Mars-Helikopter auch einen neuen Höhenrekord von 18 Metern.

Seit Ingenuity am 19. April 2021 zum ersten Mal am Mars abhob legte er mehr als 11,6 Kilometer zurück und war insgesamt mehr als 89 Minuten in der Luft. Genauso wie die Gebrüder Wright nach ihrem ersten Flug in Kitty Hawk im Jahr 1903 ihre Flugexperimente fortsetzten, mache das auch das Ingenuity-Team der NASA, das weiterhin aus dem Flugbetrieb des ersten Flugzeugs auf einer anderen Welt lerne, wird NASA-Direktorin Lori Glaze in einer Aussendung der US-Weltraumbehörde zitiert.

Ein Video des 50. Flugs steht noch nicht zur Verfügung. Die NASA blickt jedoch In einem vor kurzem veröffentlichten Clip auf Ingenuitys Zeit am Mars zurück.