NASA-Rover entdeckt rätselhafte „Drachenknochen“ am Mars

Der bizarr geformte Stein erinnert an das Gerippe eines Tieres oder Fischgräten.

Auf dem Foto ist ein länglicher Stein zu erkennen. Von diesem stehen seltsame Spitzen ab, anscheinend in gleichmäßigen Abständen. Weil es aussieht, als sei der Stein nach innen hin gebogen, wurde gescherzt, dass doch ganz klar ist, was das sei: die letzte Ruhestelle eines Mars-Drachen.

Vermutlich handelt es sich dabei aber nicht um den Rücken eines versteinerten Drachens und auch nicht um einen Mars-Dinosaurier. Viele spekulieren damit, dass es ein Fossil ist, etwa ein versteinerter Fisch oder ein versteinerter Baum.

Vermutlich durch Erosion entstanden

Eine eindeutige Erklärung für diese Struktur gibt es noch nicht. Am wahrscheinlichsten ist, dass der Stein durch Erosion entstanden ist, die seit Millionen von Jahren stattfindet.

Möglich ist dies, weil dieser Stein aus mehreren Schichten und Materialien besteht. So ist es denkbar, dass sich in Rissen im Sediment härtere Materialien abgelagert haben – etwa weil dieser vermeintliche Stein früher Teil des Flussbetts war und die Strömung kleine Steinchen und anderes Material in die Risse gespült hat.