Mars-Rover wird ungebetenen Gast nach einem Jahr los

Der NASA-Mars-Rover Perseverance hat einen treuen Begleiter verloren. Nach 427 Sols (Marstagen) , also über einem Erdjahr, ist der Stein, der im vorderen linken Rad des Rovers mitreiste, verschwunden. Im Februar 2022 war der Stein das erste Mal auf einem Foto aufgetaucht. Nun teilte der Marsgeologe Gwénaël Caravaca die "traurige Nachricht", dass der "Freund" verschwunden sei, über Twitter mit.

Allein ist Perseverance aber nicht. Im März wurden Fotos über Twitter geteilt, die weitere " Anhalter " zeigen, die sich über die Monate angesammelt haben. So finden sich im rechten Vorder- und Hinterrad weitere Steine.

Die NASA personifiziert technische Geräte wie den Rover Perseverance, etwa durch Twitter-Accounts, auf denen aus der Sicht des Instruments berichtet wird. So schaffte man es aus einem einfachen Stein, der ins Rad des Rovers kullerte und dort blieb, einen " Freund " zu machen.

Die Steine rutschen in die Räder, wenn der Rover auf unebenem Terrain navigiert oder größere Steine unter seinem Gewicht zerbrechen. Die Auswahl an Objekten, die in die Räder des Rovers geraten können, ist enorm. Wie die fast täglich neuen Bilder auf dem Perseverance-Blog zeigen, ist die Mars-Landschaft besonders steinig.