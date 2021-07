Mars-Rover Perseverance zeichnet ein Herz in den Sand

Am vergangenen Montag hat der Rover Perseverance ein Herz in den Sand gezeichnet. Vermutlich hat er eine interessante Gesteins- oder Staub-Entdeckung gemacht, die er näher untersuchen wollte, wodurch er kurzeitig von seiner eigentlichen Route abgekommen ist.

Sein Helikopter-Kumpan Ingenuity, der an dem Tag seinen neunten Flug angetreten ist, hat das Kunstwerk aus der Höhe abfotografiert, auf dem die Spuren des Rovers deutlich zu sehen sind. Seit Februar sind Perseverance und Ingenuity auf dem Roten Planeten und erkunden die Umgebung am Jezero-Krater, der früher ein See war.