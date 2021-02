"Mars wie nie zuvor": NASA kündigt imposante Videoaufnahmen an

Die Präsentation der neuen spektakulären Aufnahmen kann am Montag per Livestream mitverfolgt werden.

Die ersten spektakulären Bilder vom Mars hat der Perseverance Rover der NASA kurz nach seiner Landung auf dem Roten Planeten bereits zur Erde geschickt. Nun hat die NASA auf Twitter angekündigt, dass wir in neuen Videoaufnahmen den „Mars wie nie zuvor“ erleben werden.

Am 22. Februar ab 20 Uhr MEZ können die Aufnahmen per Livestream mitverfolgt werden. Auch will die Weltraumagentur nach und nach Hunderte neue Bilder auf der Website veröffentlichen, wie CNET berichtet.