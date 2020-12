Maske, Lüften oder Plexiglas: Was wirklich gegen Aerosole hilft

Mittlerweile ist gut dokumentiert, dass Covid-19 auch über Aerosole verbreitet werden kann. Darunter versteht man das Gemisch aus Luft und den darin verteilten festen oder flüssigen Partikel, die im Gegensatz zu einer Tröpfcheninfektion winzig sein können und sich durch Außeneinwirkungen stets verändern. Doch wie sinnvoll sind Masken und Gesichtsvisiere eigentlich? Was bringt ständiges Lüften oder tun es auch Plexiglaswände? Und wie ist das jetzt im Freien?

Aktueller Forschungsstand

Die Gesellschaft für Aerosolforschung (GAeF) hat zusammen mit 185 Experten den Stand der Forschung gesichtet und in einem 26-seitigen Positionspapier (PDF zum Download) zusammengefasst. Wer also schon immer alles zu dem Thema wissen wollte, findet in dem Dokument, an dem auch Bernadett Weinzierl, Leiterin der Aerosolphysik und Umweltphysik an der Universität Wien beteiligt war, viele interessante Details zur Aerosolverbreitung, aber auch zum Schutz davor.