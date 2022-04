Massiver Sonnensturm sorgt für Funk-Blackout auf der Erde

Die Sonne ist derzeit sehr aktiv. In den vergangenen 24 Stunden wurden mehr als 19 Sonneneruptionen gemessen, berichtet Spaceweather.com . Darunter fünf Explosionen, die als mittelgroß eingestuft werden, sowie eine Explosion der Klasse X2.2 . Sie kam von einem entfernten Sonnenfleck, AR2992 , der am Dienstag über dem südwestlichen Rand der Sonne rotierte.

Bei Frequenzen unter 30 Mhz dürfte dabei der Funkkontakt bis zu einer Stunde lang ausgefallen sein.

In jüngster Zeit treffen vermehrt Sonnenstürme nach Sonneneruptionen die Erde. Auch am Ostersonntag führte ein solcher Sonnensturm zu Störungen im See- und Flugverkehr in Südostasien und Australien (die futruezone berichtete).

Warum es gerade so viele Sonnenstürme gibt, haben wir hier zusammengefasst.