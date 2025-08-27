Mini-Generator produziert Strom mit Nussschalen

Ein Erfinder war fasziniert von der Oberflächenstruktur einer Nuss und entwickelte damit ein Gerät, das Strom erzeugt.

Forscher suchen laufend nach neuen Energiequellen. Kanadische Forscher haben nun eine günstige und reichlich verfügbare entdeckt: Sie brauchen dazu nur etwas Wasser und Walnussschalen.

Sie haben einen münzgroßen Generator entwickelt, der wasserinduzierter elektrischer Generator (WEG) genannt wird. Basis der Energieerzeugung ist eine Funktion namens hydrovoltaische Energiegewinnung, die entsteht, wenn Wasser durch die löchrige, unebene Struktur der Nussschale fließt. Wenn Wasser fließt, transportiert es elektrisch geladene Moleküle. An der Oberfläche der Schale entsteht dann ein Ladungsungleichgewicht. Dieses lässt sich zur Stromgewinnung nutzen.

Forscher war von Nuss fasziniert

„Das alles geschieht mit nur einem einzigen Wassertropfen und der natürlichen Struktur der Schale – ohne Zerkleinern, Einweichen oder aufwändige Verarbeitung“, sagte Nazmul Hossain, ein Forscher an der University of Waterloo. „Es ist ein einfaches, aber wirkungsvolles Beispiel dafür, wie Abfall mit der Kraft der Natur in saubere Energie umwandeln kann.“

Auf die Idee kam Hossain, als er die Oberfläche einer Haselnuss unter einem Elektronenmikroskop betrachtet hatte. Das komplexe Muster der Nuss faszinierte ihn, und er dachte gleich daran, dass man das einzigartige Muster für die Energiegewinnung nutzen könnte. Die Oberflächenstruktur der Nüsse dient in der Natur zum Nährstofftransport.