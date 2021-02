Mobilfunk gefährdet die Gesundheit nicht

In einer Studie etwa wurde die Schlafqualität bei elektromagnetischer Strahlung neben dem Kopf im Schlaflabor untersucht. Hier ergab sich kein Zusammenhang. „Die Schlafqualität hängt wahrscheinlich viel mehr von den Inhalten ab, die konsumiert werden. Vor allem bei Kindern. Wenn ein Kind ein aufregendes Spiel spielt, braucht es Zeit, um herunterzukommen. Daher sollte man darauf achten, dass sie zumindest eine halbe Stunde zwischen Bildschirm- und Schlafenszeit haben“, sagt er.

Die Schlafqualität kann durch die Handynutzung sehr wohl beeinträchtigt sein. Allerdings liegt das nicht an den elektromagnetischen Strahlen: „Ein Faktor ist der höhere Anteil von blauem Licht im Bildschirm. Auch die Sonne hat einen hohen Anteil davon. Unser Hirn glaubt, dass nach wie vor Sonnenlicht ins Auge kommt, sodass Körperfunktionen hochgefahren werden und man dann schwer schlafen kann. Es gibt aber höchstwahrscheinlich keine Einflüsse von elektromagnetischen Wellen“, sagt Haidinger.

Schließlich konnten auch keine gentoxische Auswirkungen, also genetische Veränderungen durch Mobilfunk, nachgewiesen werden. „In diesem Funkbereich ist die Strahlung zu schwach, um überhaupt das Genom verändern zu können. Erst bei sehr starker Strahlung könnten die einzelnen Quanten so stark werden, dass sie tatsächlich die DNA brechen und Störungen anrichten könnten“, sagt der Präventivmediziner Gerald Haidinger von der MedUni Wien und Vorsitzender des WBF der futurezone.

Angst vor 5G

Besonders aber das Thema 5G scheint bei einem gewissen Teil der Bevölkerung Ängste zu verursachen. Haidinger kann beruhigen: „Derzeit ist für 5G ein Frequenzbereich vorgesehen, der seit Jahrzehnten genutzt wird. Seit Jahrzehnten ist kein Einfluss davon auf die Gesundheit beobachtbar. Auch wenn es ein kleines Risiko gäbe, würden wir es detektieren, weil wir in dieser Zeit eine große Menge an Menschen beobachtet haben.“

Wenn 5G in Zukunft aber auch höhere Frequenzbereiche nutzen würde, dann würden dafür wissenschaftliche Untersuchungen fehlen. Solange es aber vom elektromagnetischen Spektrum her unterhalb der Wellenlänge des sichtbaren Lichts bleibt, sei die Strahlung so energiearm, dass – innerhalb der Grenzwerte – keine Schäden verursacht werden.

Skepsis bleibt

Und doch scheint die Skepsis gegenüber der Mobilfunkstrahlung seit Jahrzehnten nicht abzubrechen. Dafür gibt es einen Grund: „Funk ist etwas, wofür wir Menschen kein Sinnesorgan haben. Daher sind wir anfälliger für Gerüchte und Geschichten. Das ist wie bei der Dunkelheit, nur bringt man kleinen Kindern bei, keine Furcht davor zu haben und das lernen sie mit der Zeit. So ähnlich ist auch die Furcht vor Mobilfunkstrahlen entstanden, obwohl wir Funk seit über 100 Jahren verwenden“, sagt Haidinger.