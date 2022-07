Am Weg zum Mond: Kontakt zu NASA-Satellit wieder hergestellt

Der kleine Mond-Satellit der NASA hat sich erst kürzlich aus der Erdumlaufbahn entfernt und sich in Richtung Mond auf den Weg gemacht. Doch kurz nachdem die Triebwerke des Capstone -Satelliten das Verlassen des Erdorbits initiierten, ist der Kontakt zu dem 25 Kilogramm schweren Mini-Satelliten abgebrochen .

Der Satellit sei in guter Verfassung, heißt es. Der Fehler konnte beseitigt werden und sollte auch in Zukunft auch nicht erneut auftreten. Warum die Funkverbindung mit dem kleinen Capstone-Satelliten abgerissen ist, bleibt vorerst unklar. Die Gründe hinter der Störung seien noch nicht geklärt, schreibt Advanced Space in einer Aussendung.

Was macht Capstone beim Mond

Im November soll der Satellit beim Erdtrabanten ankommen. Dort soll er in eine spezielle Umlaufbahn einschwenken und auf dieser den Mond mindestens 6 Monate lang umkreisen. Es handelt sich nach Angaben der NASA um den ersten Flugkörper, der diese Umlaufbahn um den Mond einnimmt.