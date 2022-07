Kurz nach Start: NASA verliert Kontakt zu Satellit Capstone

Sporadische Signale seit Kursänderung

Capstone (kurz für "Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment") startete am 28. Juni 2022 an Bord einer Rakete ins All. Der Satellit soll eine Route zum Mond austesten, mit der der zunehmende Weltraumschrott und "Verkehr" im All umgangen werden kann.

Gestern verließ die 25 Kilogramm schwere Sonde den Orbit und begann ihre Reise zum Mond. Seither traten vermehrt Kommunikationsprobleme mit dem Deep Space Network auf, jener Bodenstation, die Capstones Signale einfangen soll. Auf dessen Webseite kann die Kommunikation zwischen der Sonde und der Bodenstation live nachverfolgt werden.