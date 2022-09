Faszinierende Bilder zeigen Jupiters "glasierte Cupcake-Wolken"

Jupiter ist mit seinen Gaswolken, Tornados und Wirbeln einer der interessanteren Planeten in unserem Sonnensystem. Doch bisher kennen wir Jupiters Oberfläche nur als zweidimensionales Bild . Wissenschaftler*innen haben nun aber ein 3D-Rendering erschaffen, in dem Jupiters Wolken mit Tiefeneffekt dargestellt werden.

Anhand der Art, wie Sonnenlicht reflektiert und gestreut wird, ist es Eichstädt und seinem Team gelungen, die Höhen der einzelnen Wolken genau zu bestimmen. Die Aufhellung der Wolken in den oberen Atmosphärenschichten ist dabei am intensivsten, je tiefer die Wolken liegen, desto mehr Licht wird absorbiert. So entstehen etwa Strukturen, die an die Glasur von Cupcakes erinnern.

Wissenschaftlicher Mehrwert

Das Ergebnis der Berechnungen sieht jedoch nicht nur schön aus, sondern bietet auch einen wissenschaftlichen Mehrwert. Durch die relativen Höhen der Wolken können Wissenschaftler*innen verstehen, aus welchen Elementen sie bestehen. Hohe Wolken bestehen etwa aus Ammoniak, tiefere aus Ammoniumhydrogensulfid und darunter finden auch Wolken aus gefrorenem Wasser.