NASA und Boeing bauen nachhaltiges X-Plane

Zielt auf Single-Aisle-Flugzeuge ab

All diese Neuentwicklungen sollen sich in erster Linie auf Single-Aisle-Flugzeuge, also Passagiermaschinen mit nur einem Kabinengang, anwenden lassen. Diese kleineren Flieger machen nämlich den Großteil der kommerziellen Luftfahrt aus und sollen in den kommenden Jahren noch an Bedeutung gewinnen.

Für die Forschung an emissionsarmen Flugzeugtechnologien wird die NASA in den kommenden 7 Jahren rund 425 Millionen Dollar zur Verfügung stellen, teilte die Raumfahrtbehörde am Mittwoch mit. Boeing und weitere Partnerunternehmen würden weitere rund 725 Millionen Dollar investieren. Das Projekt solle noch in diesem Jahrzehnt abgeschlossen werden.