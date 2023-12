Hubble außer Betrieb: Ausgefallene Gyroskope machen Probleme

Insgesamt besitzt das Teleskop 6 Gyroskope . Sie werden unter anderem benötigt, um zu bestimmen, in welche Richtung das Teleskop zeigt. Da sich das Teleskop mit einer Geschwindigkeit von 27.000 km/h um die Erde bewegt, sind die Gyroskope entscheidend, um es für eine Beobachtung genau auf ein Motiv bzw. Objekt auszurichten. Sie messen die Drehung des Satelliten. 3 dieser Gyroskope sind nun ausgefallen.

Erstmals tauchten am 19. November Probleme auf, und Hubble schaltete erstmals automatisch in den Sicherheitsmodus. Einen Tag später wurde der Betrieb wieder aufgenommen, nur um am 21. November erneut unterbrochen zu werden. Kurz nachdem Hubble wieder hochgefahren wurde, schaltete es sich erneut ab und ist seither offline.

Notfall-Modus mit nur einem Gyroskop möglich

Ein Team an Ingenieuren arbeitet seither daran, die Probleme zu beheben. Von den 6 Gyroskopen sind immer 3 gleichzeitig im Einsatz. Fällt nun also ein weiteres aus, muss Hubble neu konfiguriert werden. Dafür wurde ein Modus entwickelt, bei dem es mit nur einem Gyroskop funktioniert.

Dabei werden die anderen Sensoren – ein Star Tracker, Sonnensensoren und Magnetometer – so eingestellt, dass sie für die fehlenden Gyroskope aufkommen. Damit erreicht man laut NASA nahezu die gleiche Genauigkeit wir mit 3 Gyroskopen. Allerdings müssen Abstriche gemacht werden. So müssen auf einige nahegelegene Beobachtungen innerhalb unseres Sonnensystems verzichtet werden. Insgesamt dürfte Hubble 20 bis 25 Prozent seiner Produktivität einbüßen.

Gyroskope wurden bereits mehrfach ausgetauscht

Gyroskope nutzen sich irgendwann ab. Deshalb hatte Hubble insgesamt bereits 22 im Einsatz, die über die Jahre ausgetauscht wurden. Schließlich ist das Teleskop bereits seit 1990 im All. 2009 wurden im Rahmen einer Service-Mission das letzte Mal alle 6 Gyroskope ausgetauscht.