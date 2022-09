NASA-Mondsatellit hat erneut ein Problem

Das Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment - oder kurz CAPSTONE - ist seit 28. Juni unterwegs zum Mond. Der Satellit ist eine Art Wegbereiter für das ARTEMIS-Programm, hat nun aber Probleme. Wie die NASA berichtet, hat sich CAPSTONE nach einem Kurskorrekturmanöver am 8. September selbst in den "Safe Mode" versetzt. Die Raumfahrtagentur ist bisher noch nicht dahinter gekommen, was der Grund dafür ist.

Schauen, ob der Orbit passt

Das CAPSTONE-Team habe aber eine genaue Vorstellung des Status des Satelliten und arbeite daran, den Vollbetrieb wiederherzustellen, berichtet die NASA. Wie Digitaltrends berichtet, hat der Satellit eine besonders wichtige Aufgabe. Er soll untersuchen, ob der so genannte Near Rectilinear Halo Orbit (NRHO) einen praktikablen Parkplatz für das Lunar Gateway darstellt. Die Raumstation soll künftig - wie der Name schon besagt - das Tor für Raumfahrer*innen zum und vom Mond darstellen.