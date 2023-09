Wie der Ukraine-Krieg die Kooperation mit Russland im All verändert

Zerbrochenes Porzellan

Diese Harmonie trügt aber. Das neuerliche Abkommen zwischen NASA und Roskosmos fiel dabei mit einem Personalwechsel zusammen: der ehemalige Roskosmos-Chef Dmitri Rogosin wurde durch Juri Borissow ersetzt. „Rogosin ist ein Faschist, der Roskosmos nicht gutgetan hat“, schätzt Christian Klösch die Lage ein. Der Astronom und Historiker ist für die Raumfahrtsammlung des Technischen Museum Wien verantwortlich.

Zu Beginn des Krieges hatte Rogosin die NASA wiederholt verbal attackiert, war in einer Nacht- und Nebelaktion vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou abgezogen und hatte einen Satelliten im ISS-Orbit zerstören lassen. Das hat die gesamte Besatzung – inklusive der russischen Kosmonauten – in Lebensgefahr gebracht. „Er hat das Porzellan zerschlagen. Borissow versucht jetzt, wieder Ruhe rein zu bringen“, so Klösch. Der Schaden, den Rogosin angerichtet hat, könnte die russische Raumfahrt aber nachhaltig schädigen.