NASA testet riesige Mondrakete: Start im Live-Stream

Die Vorbereitungen für den nächsten Raketentest der NASA sind in vollem Gang. Am Samstag sollen die vier Haupttriebwerke der riesigen SLS-Rakete (Space Launch System) erstmals gezündet werden. Es ist der bislang wichtigste Test, um das System für die erste Artemis-Mission fit zu machen, die noch in diesem Jahr ein unbemanntes Orion-Raumschiff zum Mond schicken will.

Zündung im Livestream verfolgen